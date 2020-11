Blitz della Polizia Locale allo Zodiaco di Anzio, 2 rom in fuga con i figli: scatta l’inseguimento

Anzio – Ore di tensione nel quartiere Zodiaco di Anzio, dove la Polizia Locale e la Polizia di Stato sono intervenute questa mattina insieme al personale dei Servizi sociali, per identificare le famiglie abusive, per valutare residenza, mantenimento e condizione dei figli minori.

Durante i controlli delle Forze dell’Ordine, due donne in via del Leone, alla vista degli agenti, hanno tentato di fuggire dall’appartamento occupato abusivamente insieme ai figli piccoli. Dopo un breve inseguimento sono state riportate indietro dalla municipale di Anzio e identificate.

I controlli hanno riguardato in particolare via dei Pesci e via del Leone. Particolarmente grave la situazione di degrado di quest’ultima, dove le Forze dell’Ordine hanno scoperto palazzine occupate abusivamente da famiglie con minori, strutturalmente inagibili e con pessime condizioni igienico sanitarie. Diversa la situazione in via dei Pesci, dove i bambini vanno regolarmente a scuola e anche le condizioni igienico sanitarie sono migliori.

