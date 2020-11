Covid-19, il X Municipio sostiene la Raggi: gli hotel di Ostia per ospitare gli asintomatici

Ostia – “Oggi, in Consiglio, la maggioranza pentastellata ha approvato un atto importante in questo periodo storico legato alla pandemia da Covid- 19. Si è voluti andare nella direzione di sostegno a coloro che, contagiati ma asintomatici, hanno problemi logistici all’interno delle proprie abitazioni“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal consigliere municipale del Movimento 5 Stelle Danilo Ricci e da Sabrina D’alessio, presidente della Commissione Attività Produttive e Turismo del X Municipio.

“Per questo – spiega D’alessio – oggi abbiamo voluto, con questo documento, supportare una proposta di Federalberghi nazionale e Federalberghi Roma volta all’utilizzo degli hotel per ospitare persone asintomatiche e paucisintomatiche da Covid-19“.

“Vogliamo dare la possibilità – aggiunge Ricci – di passare in totale sicurezza il periodo di quarantena a tutti quei soggetti ritenuti asintomatici o paucisintomatici la cui casa non permette la suddivisione degli ambienti, atti a garantire la sicurezza per i propri cari”.

“In questo modo – continua D’Alessio – si darebbero anche risorse ad una categoria particolarmente colpita, che in questo momento vede le riduzioni in ingresso, stimate in almeno 53 milioni di presenze con una flessione di 68 miliardi di euro di fatturato (dati Enit). Una categoria, questa, che incide in periodi normali per il 5,3 per cento del Pil e quindi strategica per il sistema Paese”.

“Con stupore e incomprensione da parte della maggioranza, tutta l’opposizione si è astenuta non supportando la proposta – il consigliere Ricci –, cosa che lascia perplessi sulla capacità di prospettiva dei consiglieri di minoranza rispetto alle difficoltà legate a questa emergenza sanitaria. Come Amministrazione, invece, pensiamo che in questo momento si debbano mettere in campo tutte le strategie per minimizzare il rischio contagio ed aiutare le categorie imprenditoriali e commerciali colpite da questa pandemia, cercando di traghettarle verso la fine dell’emergenza sanitaria senza comprometterne il tessuto economico e salvaguardando i posti di lavoro”.

