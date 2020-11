Escursionisti dispersi sul Circeo salvati dai Vigili del Fuoco

San Felice Circeo – Nella giornata di ieri, 18 novembre, intorno alle 17.50, due escursionisti in difficoltà sul promontorio del Circeo hanno contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Latina per chiedere aiuto: i due, infatti, hanno raccontato di aver perso l’orientamento e di non essere più in grado di tornare giù.

Sul posto è stata inviata la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina, che ha chiesto ai due escursionisti di non muoversi e di inviare la posizione mediante messaggistica istantanea con il proprio cellulare. A quel punto i Vigili del Fuoco, insieme ai carabinieri forestali di Sabaudia, servendosi del prezioso aiuto dei Gps in dotazione al personale specializzato Tas (Topografia Applicata al Soccorso), hanno iniziato a risalire il promontorio.

Nel frattempo, i ragazzi avevano incontrato casualmente altre due persone disperse. Raggiunti tutti e quattro gli escursionisti, i Vigili del Fuoco li hanno tratti in salvo intorno alla mezzanotte.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo