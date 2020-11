Eurojudo 2020, Odette Giuffrida campionessa: un oro per l’Italia

Praga – Favolosa Odette. La guerriera è tornata sul tatami. Nella prima giornata di gare agli Europei di judo, in svolgimento in questi giorni a Praga, la vicecampionessa olimpica si è presa l’oro del titolo continentale. Una gioia immensa per un’atleta altrettanto immensa.

Una finale perfetta per la Giuffrida nei 52 chilogrammi. Un deja – vù a Cinque Cerchi per l’azzurra. Di fronte a lei, a contenderle la medaglia della gloria e della rivincita personale, c’era un’avversaria incontrata già a Rio 2016, Andrea Chitu. 32enne rumena. Una strategia insidiosa quella della rumena nei confronti di Odette, ma quest’ultima è riuscita ad avere la meglio. Ed è stata la felicità al quadrato: “Ho fame di impossibile – aveva scritto Odette sui suoi canali ufficiali social – è tempo di trasformare questo incubo in qualcosa di grandioso”. Il buio di cui parla sono le difficoltà personali e quelle che la Nazionale ha dovuto passare a causa del Covid, solo alcune settimana fa. E oggi la Giuffrida olimpionica è tornata a brillare: “Voglio vincere per me – aveva ribadito alla vigilia della competizione continentale, come riportato dal sito ufficiale della Fijlkam – per quello che superato, per la mia famiglia e per tutti noi italiani. Voglio vincere. E’ arrivato il momento di farlo”.

E lo ha fatto la nuova campionessa europea azzurra. Il primo titolo continentale della carriera. E con dedica speciale: “A tutti gli italiani, cantate con me l’inno. Affacciatevi alle finestre e cantiamo tutti insieme. Ho realizzato un sogno, sono felicissima“. Ha dichiarato Odette dopo la finale, come diffuso dai canali social della Fijlkam.

(Il Faro online)(foto@Fijlkam)