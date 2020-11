“È iniziato oggi il ciclo di audizioni sulla proposta di legge regionale in materia di contrasto alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Il testo unificato è il frutto del grande lavoro di mediazione politica e di rifinitura tecnica a partire da quattro proposte (n. 15, 105, 129 e 156) presentate da più gruppi politici a dimostrazione del grande interesse sul tema. Questo è solo il punto di partenza di un percorso che, con un metodo ormai consolidato dalla IX commissione, sarà il più possibile partecipato e condiviso, con un confronto aperto con tutti i soggetti che a qualunque titolo si occupano e sono interessati alla e dalla materia. Solo grazie a un lavoro corale, come mi auguro sarà il nostro, riusciremo a migliorare il testo e portare a casa un risultato storico per la Regione Lazio.

Di pari passo con l’iter del DDL Zan sull’omobitransfobia, misognia e abilismo – appena approdato al Senato – il Lazio ha infatti l’occasione di inserirsi nel dibattito nazionale e, per quanto di competenza, contribuire con azioni concrete a supportare e tutelare la dignità delle persone, creare una società sempre più giusta, inclusiva dove tutte e tutti siano semplicemente liberi di essere se stessi. Questa battaglia la facciamo anche per chi è contro, ma soprattutto per tutti coloro che vivono sulla propria pelle pregiudizi e la sofferenza di non essere accettati. La facciamo per dimostrare che le istituzioni ci sono”. – Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.

