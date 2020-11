Ostia – Materassi, stendini, carrelli della spesa e mobili vari abbandonati per settimane sul marciapiede. Succede in via dei Battelli, nel cuore di Ostia.

“I residenti – racconta Riccardo Marinelli, presidente del circolo di Fratelli d’Italia “Lido di Roma”, a ilfaroonline.it – non ne possono più. E’ una scena che si ripete ciclicamente: i rifiuti giacciono abbandonati sul marciapiede per settimane e, quando finalmente vengono rimossi, subito ne compaiono degli altri. L’inciviltà regna sovrana, e il Municipio non può più chiudere gli occhi di fronte a quanto accade in via dei Battelli”.

“Chiediamo – prosegue Marinelli – che vengano installate delle telecamere, delle fototrappole che ci consentano di smascherare gli incivili che periodicamente trasformano questa strada in una vera e propria discarica a cielo aperto. Le istituzioni – conclude – devono restituire via dei Battelli ai cittadini“.



