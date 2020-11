Parte la campagna anti-covid con screening a tutti gli studenti di Minturno

Minturno – Lo avevano annunciato qualche tempo fa. L’amministrazione comunale di Minturno aveva comunicato l’intenzione di sottoporre tutti i giovani studenti a tampone.

Un mezzo di prevenzione e contenimento del contagio che il delegato alla Sanità, Franco Esposito, aveva presentato con molta semplicità a nome di tutta l’amministrazione, dichiarando: “Intendiamo effettuare a spese del Comune uno screening su tutti i ragazzi… Rinunceremo a qualche opera pubblica”.

La consapevolezza della situazione di emergenza e anche i numeri degli ultimi giorni – solo ieri il sindaco Gerardo Stefanelli ha annunciato 8 nuovi contagi, un decesso e una donna intubata a Minturno – hanno indotto l’amministrazione comunale ad adoperarsi affinchè tutti gli studenti del territorio vengano sottoposi a test.

E il primo cittadino ha annunciato sui social che “parte oggi lo screening anti-covid su tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie del Comune di Minturno”.

Stefanelli ha spiegato ulteriormente: “Incominciamo, nel primo pomeriggio, con i primi 80 ragazzi che saranno sottoposti, presso il laboratorio Clanis, al tampone antigenico rapido.

Il servizio scuola del Comune e le direzioni scolastiche si stanno coordinando per programmare, nelle prossime settimane, l’esame per tutti i ragazzi.

Arriverà direttamente sul telefonino dei genitori un messaggio del laboratorio con l’indicazione della data e dell’ora dell’esame in modo da evitare file, sovraffollamenti e perdite di tempo.

Lo screening, effettuato su base volontaria e non obbligatoria, è realizzato con l’utilizzo di fondi comunali e non si sostituisce alle attività di competenza delle autorità sanitarie, ma può contribuire a dare maggiore serenità a tutto l’ambiente scolastico anche in virtù delle nuove disposizioni sanitarie, che non impongono più l’obbligatorietà del tampone per rientrare a scuola dopo una quarantena”.

