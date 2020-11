Regione Lazio: infermieri di famiglia e di comunità, la proposta passa alla commissione Bilancio

Regione Lazio – La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Simeone, ha concluso oggi l’esame degli emendamenti alla proposta di legge sull’assistenza infermieristica familiare e di comunità. La proposta, illustrata nella seduta del 19 febbraio 2019, è stata profondamente rivisitata alla luce dei nuovi interventi legislativi e della nuova organizzazione della sanità regionale. Mira a creare, attraverso un nuovo modello di assistenza infermieristica, una seria alternativa all’ospedalizzazione dei pazienti e alle Rsa.

In particolare sono stati approvati numerosi emendamenti presentati dal consigliere Paolo Ciani (Centro solidale), per specificare in maniera più puntuale il ruolo e i compiti degli infermieri che saranno impegnati nell’assistenza familiare e di comunità.

La proposta ora passa all’esame della commissione Bilancio dove sarà esaminata la norma finanziaria, poi tornerà in commissione Sanità per il parere definitivo e, infine, arriverà all’attenzione del Consiglio regionale.

