Stadio della Roma, Raggi: “Siamo pronti. Accordo con la Regione Lazio per la Roma – Lido”

Roma – Per raggiungere un impianto sportivo e fruirlo nel modo giusto, servono delle vie di comunicazione adeguate. Per come la Roma – Lido si presenta oggi, molte potrebbero essere le riserve. Ma lo sport può andare a migliorare il territorio e la vita sociale dei cittadini. Si torna a parlare dello stadio della Roma, allora.

Sta proseguendo il progetto, non a ritmo serrato come nei primi periodi, ma se ne parla. Evidentemente. E lo ha fatto la sindaca Virginia Raggi. Nella conferenza stampa di presentazione della campagna “Amami e basta”, lanciata dall’As Roma, per contrastare la violenza sulle donne, il primo cittadino della Capitale è tornato sul tema ‘stadio’. La zona scelta è sempre quella. Tor di Valle. Ad un passo dal mare e un altro dal centro di Roma. E il piano sembra essere a buon punto.

La Raggi dichiara: “Siamo a buon punto. Abbiamo trovato una soluzione condivisa con la Regione Lazio sulla Roma – Lido”. La parola d’ordine dovrebbe essere ristrutturazione. E i cittadini del territorio, soprattutto quelli del X Municipio la conoscono bene, la problematica tratta. Servirebbe un profondo rinnovamento della ferrovia, come delle locomotive. La vision è quella di uno stadio moderno, che potesse essere raggiunto da una linea ferroviaria moderna. La Sindaca sembra rassicurare e aggiunge: “Siamo pronti, sono state fatte altre riunioni in questi giorni – e conclude – speriamo entro Natale, di fare un bel regalo ai tifosi della Roma”.

(Il Faro online)