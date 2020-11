Test sierologici over 65, importante l’affluenza all’iniziativa del Comune di Montalto

Montalto – Buona l’affluenza sull’iniziativa del Comune lanciata a settembre scorso per sensibilizzare la popolazione over 65 ad effettuare i test sierologici. Ad oggi sono stati eseguiti, presso il laboratorio di analisi Check up di Montalto di Castro, oltre 450 test, risultati tutti negativi. Uno strumento utile volto alla prevenzione e all’identificazione dell’infezione da Covid-19, il cui costo è stato sostenuto per il 50% dall’amministrazione comunale.

“Sono soddisfatto della risposta dei cittadini al nostro appello – dichiara l’assessore alla sanità Fabio Valentini – che non riguarda solo un discorso di prevenzione ma di controllo e valutazione epidemiologica della circolazione virale sul nostro territorio. La nostra comunità sta dimostrando molta attenzione al rispetto delle regole e la voglia di combattere insieme questo nemico comune, ad oggi i numeri dicono questo e dobbiamo proseguire su questa strada”.

È ancora possibile effettuare i test sierologici per gli over 65 presso il laboratorio analisi Check up, accreditato con il Servizio sanitario regionale sito in strada statale 312 Castrense (complesso Villa Ilvana), dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, muniti di documento di identità, rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa (mascherina, distanza di sicurezza, temperatura <37.5°).

Si precisa che per questo esame non è necessario essere a digiuno. La quota del costo dell’esame per gli utenti è di 9 euro. Per eventuali informazioni riguardanti il test e per l’eventuale prenotazione (non obbligatoria) è possibile contattare il laboratorio al numero 0766/898130.