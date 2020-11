Anzio, ancora intimidazioni in Comune: un proiettile tra la posta di Giannino

Anzio – Stamattina le è stata recapitata all’ufficio del Protocollo del Comune di Anzio una busta con all’interno un proiettile. La destinataria è la consigliera comunale del Partito democratico della città, Lina Giannino.

Del fatto è stata immediatamente avvertita la Polizia che svolgerà le dovute indagini per stabilire gli autori dell’atto intimidatorio e anche le motivazioni alla base del gesto. Per fare luce sull’accaduto verrà sentita la stessa Giannino. Quest’ultima era già stata vittima di altri fatti gravi, scritte ingiuriose sui muri della città e nel 2018, all’indomani delle elezioni comunali, le erano state bucate tutte e quattro le ruote dell’auto.

Mentre gli investigatori svolgono tutti gli accertamenti utili a risalire agli artefici del gesto, da più parti arrivano messaggi di solidarietà per la consigliera del Pd.

“A Lina Giannino, consigliere comunale di Anzio vittima oggi di un vile avvertimento – scrive in una nota il consigliere comunale del Pd Lazio, Michela Califano – , va tutta la mia solidarietà. L’ho sentita personalmente e le ho detto di non mollare, che le siamo vicini. Non è la prima volta che subisce un attacco del genere in questi anni. Oggi un proiettile. Nei mesi scorsi gomme dell’auto squarciate e scritte ingiuriose sui muri.

Auspico che anche il sindaco Candido De Angelis e tutta la maggioranza si esprimano in maniera ferma e organizzino dei sit-in condannando questa inquietante deriva. La politica e le istituzioni devono essere unite contro atteggiamenti mafiosi, difendendo in ogni modo la legalità e la reputazione delle istituzioni”.

Il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, invece, nel sottolineare la “gravissima intimidazione. A Lina va tutta la vicinanza e la solidarietà del Pd Lazio, certi che non si farà intimidire ma continuerà fiera e determinata le battaglie per la legalità e la trasparenza, in difesa dei suoi concittadini.

Una coltre fumosa ormai da troppo tempo sta avvolgendo la cittadina laziale, finita sotto i riflettori solo pochi giorni fa per le arroganti proteste di un assessore (poi dimessosi) della Giunta De Angelis. La stessa consigliera del Pd, in due anni e mezzo di mandato è stata destinataria di avvertimenti subito dopo le battaglie condotte in Consiglio comunale tra le fila dell’opposizione.

Confidiamo che la magistratura e le forze dell’ordine facciano al più presto piena luce su questo come sui precedenti inquietanti attacchi contro Lina Giannino, e sosteniamo il Pd locale che chiede a gran voce l’intervento del Prefetto.

Alla Commissione Parlamentare Antimafia – conclude Astorre – chiediamo di aprire urgentemente un’inchiesta sull’amministrazione comunale e sul sindaco Candido De Angelis, per diradare l’opacità che avvolge il suo operato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio