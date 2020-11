Anzio, la Giunta comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023

Anzio – “Nessuno deve rimanere indietro a causa della pandemia, con questo obiettivo, che non avremmo mai immaginato alla vigilia dell’approvazione del precedente Bilancio, abbiamo sintonizzato l’attuale gestione economica dell’Ente, con le reali necessità della cittadinanza e delle categorie produttive. Per il 2021 abbiamo stanziato ulteriori 9 milioni e mezzo di euro per nuove opere pubbliche su tutto il territorio, con un investimento di 1.280.000,00 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici Virgilio ed Ambrosini, di oltre cinque milioni di euro per le reti fognanti e per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via della Fornace, Via Batteria Siacci, dalla Via Nettunense a Via Calabria, Via Casal di Claudia, Via della Cannuccia e Via della Fonderia a Lavinio Stazione, che sarà asfaltata nei prossimi giorni. Circa 3 milioni di euro saranno investiti per proseguire nella manutenzione straordinaria delle strade del territorio e per opere di riqualificazione nei vari quartieri, senza mai perdere di vista le persone più fragili e la popolazione scolastica, evitando di aumentare la pressione fiscale sulla cittadinanza”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’approvazione in Giunta del Bilancio di Previsione 2021 che, a breve, sarà inserito all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. “Con il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e del verde, inoltre, – ha scritto il Sindaco nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – lavoreremo per intervenire e correggere tutte le situazioni di debolezza, che abbiamo riscontrato in questi primi due anni di amministrazione, unitamente ad interventi per la sicurezza del territorio ed alla massima attenzione verso le fasce più deboli”.

“Approvare in tempi record il Bilancio di Previsione 2021, al di là di ogni competizione, vuole dire dotarsi dello strumento più importante per una pubblica amministrazione, – afferma l’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi, Eugenio Ruggiero – fondamentale per attuare il programma di governo e per dare risposte concrete alle aspettative della cittadinanza tutta. Un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Area Economica ed agli Uffici dell’Ente che, insieme all’Amministrazione, hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo. Il 2021 sarà anche l’anno dell’ammodernamento dell’area parcheggio La Piccola, entrata a far parte del patrimonio comunale, fondamentale servizio per tutti i cittadini ed i turisti che, finita l’emergenza sanitaria, sceglieranno Anzio per trascorrere sereni giorni di vacanza. Sarà un’area parcheggio moderna, efficiente, tecnologicamente evoluta, con APP e colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli; soprattutto sarà un parcheggio green, con circa 700 posti auto sorvegliati, coperti ed in grado di produrre energia”.