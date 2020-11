Europei a squadre, nel 2021 l’atletica continentale in Polonia

Sarà la Polonia a ospitare i Campionati Europei a squadre di atletica nel 2021, per la seconda volta di fila. La Super League, massima serie del torneo continentale per nazioni, si svolgerà il 19 e 20 giugno in Slesia, allo Stadion Slaski di Chorzow, dopo l’edizione del 2019 che era andata in scena a Bydgoszcz con la vittoria del team dei padroni di casa. A comunicarlo è stata la European Athletics in seguito alla rinuncia della capitale bielorussa Minsk alla quale era stato inizialmente attribuito l’evento.

Nel 2021 la rassegna tornerà ad avere otto formazioni in gara, tra cui l’Italia che è stata quarta due anni fa con il miglior piazzamento di sempre per gli azzurri nell’attuale format con classifica unica (uomini e donne insieme) ad appena mezzo punto dal podio.

Le altre sei partecipanti saranno Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Ucraina e Portogallo. Una notizia che arriva a una settimana dall’assegnazione degli Europei 2024 a Roma, superando in quell’occasione la candidatura della polacca Katowice.

Nella prossima stagione allo stadio Slaski è prevista anche la nuova edizione delle World Athletics Relays (1-2 maggio), la manifestazione mondiale riservata alle staffette. (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)