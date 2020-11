Fiumicino, Anselmi incontrerà l’azienda Venchi: “Interessati il Ministero e la Regione”

Fiumicino – “Mercoledì prossimo, 25 novembre 2020, incontrerò in videoconferenza l‘azienda Venchi per discutere della chiusura del punto vendita dell’Aeroporto e del destino dei lavoratori (leggi qui)”. Lo dichiara in una nota stampa, l’assessore al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“A seguito di un’interrogazione – prosegue l’Assessore – presentata in Commissione lavoro della Camera dagli onorevoli Fassina ed Epifani, la vicenda è ora all’attenzione del Ministero del Lavoro. All’interrogazione ha risposto la sottosegretaria Francesca Puglisi che ha sottolineato come il Comune di Fiumicino, tramite l’assessorato al Lavoro, si fosse già adoperato per seguire questa ennesima vertenza che pende sul nostro territorio. Abbiamo, inoltre, interessato anche l’assessorato regionale al Lavoro.

Gli onorevoli Fassina ed Epifani hanno, giustamente, chiesto al governo di adoperarsi per porre fine a questa ormai troppo diffusa pratica di molte aziende che consiste nel chiudere le sedi e proporre ai lavoratori il trasferimento in altre città, molto spesso al nord spingendoli così al licenziamento”.

“Dopo l’incontro del 25 novembre – conclude Anselmi – convocherò il Tavolo del lavoro per fare il punto della situazione. In quella sede inviteremo anche rappresentanti del ministero e dell’assessorato regionale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino