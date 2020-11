Giornata mondiale dei diritti dei bambini, la Torre Civica di Pomezia si tinge di verde

Pomezia – Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un’occasione in cui ribadire la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti dei bambini e mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.

Il Comune di Pomezia aderisce all’iniziativa lanciata dall’Anci di illuminare di verde uno dei monumenti simbolo del centro cittadino: questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si accenderà di verde, colore simbolo di vitalità e rinnovamento, scelto dall’Ordine degli Psicologi.

“La pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto enorme su bambini e ragazzi di tutto il mondo, soprattutto quelli che versano in condizioni di vulnerabilità – rileva l’Assessore Miriam Delvecchio –. Negli ultimi mesi i nostri studenti hanno dovuto rinunciare alle proprie attività quotidiane, toccando con mano una condizione che ancora oggi si vive nei Paesi in cui la guerra, le discriminazioni e le violenze minacciano la serenità dei più piccoli. Per noi adulti oggi è l’occasione per riflettere sull’importanza dei diritti imprescindibili per i minori, dalla salute allo svago”.

“È fondamentale diffondere una cultura della protezione e accompagnare i bambini nell’apprendimento dei propri diritti – afferma il Sindaco Adriano Zuccalà –. Per tale ragione abbiamo patrocinato l’iniziativa “Tutti per un mondo migliore” dell’Associazione Chiara e Francesco, inviando il materiale didattico alle scuole primarie del territorio. Abbiamo chiesto ai Dirigenti scolastici di sensibilizzare gli studenti delle classi quinte attraverso la produzione di un elaborato grafico o letterario a cui, previa autorizzazione della scuola e liberatoria dei genitori, daremo ampio spazio sui nostri canali”.

