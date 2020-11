L’appello di Ritondale al Comune di Fiumicino: “Dare la residenza ai cittadini di Fiumara”

Fiumicino – “Ieri, giovedì 19 novembre 2020, Orgoglio Cittadino ha incontrato a Fiumara i cittadini lì domiciliati – e non residenti – di Fiumicino. Lo storico Giuliano Talevi ha ripercorso le problematiche di questa zona ed abbiamo illustrato ai presenti l’interrogazione del consigliere regionale Fabrizio Ghera (FdI), interrogazione riguardante proprio questo nodo burocratico”.

Lo dichiara Vincenzo Ritondale, responsabile di Orgoglio Cittadino, aggiungendo: “Naturalmente non condividiamo le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a disconoscere e non concedere la residenza ai proprietari delle abitazioni qui ubicate.

Il movimento ringrazia Alessio Berardo – responsabile dei movimenti cittadini di Fiumicino – e Massimiliano Graux (FdI) per il supporto in questa iniziativa, Quirino Secci e Roberto Feola (FdI) per essere intervenuti.

Ora attendiamo la risposta del Comune in merito all’interrogazione presentata in Regione e – se non sarà proposta una soluzione soddisfacente – continueremo a sostenere gli abitanti di Fiumara nella difesa di questo legittimo diritto”.

