Microcredito, Baccini: “Con Raggi e Decaro pronti a replicare il Modello Roma in tutta Italia”

Roma – “Siamo pronti come Ente pubblico a sostenere tutte le città che vorranno avviare le progettualità finalizzate alla realizzazione del Microcredito a sostegno delle imprese e del Microcredito sociale, per le famiglie e le persone, così come sottoscritto nel “Modello Roma”, presentato all’Anci dal sindaco Virginia Raggi.

I sindaci italiani sono molto sensibili al tema e spero sia possibile replicare l’iniziativa in modo organico. Tra l’altro il sindaco Antonio Decaro, presidente dell’Anci, tra i primi a sottoscrivere un accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, ben conosce il valore di questo strumento e siamo sicuri in un suo appoggio all’iniziativa”, lo dichiara Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito a seguito delle dichiarazioni del sindaco di Roma all’Anci.