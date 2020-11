Nuovi lavori e realtà artistiche ai tempi del Covid: nasce The Gialli

Un mondo tutto nuovo dove tutto si colora di Giallo: è questa la proposta di The Gialli la nuova realtà artistica che sta conquistando il Bel Paese. Specialmente adesso che il Natale si avvicina e si è alla ricerca di un regalo diverso promuovendo il made in Italy Mentre. The Gialli lanciano la loro idea e su Instagram riscuotono moltissimo successo anche tra lo star system Italiano.

Chi sono i The Gialli?

The Gialli sono un team di grafici e illustratori siciliani che si sono promessi di mantenere l’anonimato individuale. “Amici e colleghi d’arte – spiegano gli autori – fin dai tempi in cui la nota serie Tv è entrata per la prima volta nei nostri vecchi tubi catodici.

Tra un impegno e l’altro trascorrevamo le nostre giornate scarabocchiando dei disegni in versione “Gialli” della gente intorno a noi, quei favolosi personaggi che la vita reale ci regala ogni giorno. Tutto è cominciato per scherzo fino a quando un giorno abbiamo ricevuto per la prima volta una commissione”.