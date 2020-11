Revoca del Garante a Fiumicino, i genitori: “Una decisione assurda”

Fiumicino – “Noi siamo il gruppo di genitori di bambini che frequentano le scuole Elementari di Fiumicino che Lei Sig. Sindaco nel Giugno 2019, dopo l’ufficializzazione dei fatti accaduti ai nostri bambini, non ha voluto ricevere” – comincia con queste parole la lettera indirizzata a sindaco di Fiumicino Esterino Montino scritta da un gruppo di genitori sul tema della revoca dell’incarico di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza a Roberto Tasciotti.

“Dopo aver appreso atto della revoca del Garante dell’Infanzia e adolescenza di Fiumicino, nella persona del Prof. Tasciotti Roberto, colui che nel marzo 2019, ricevendo la nomina di Garante dell’Infanzia del comunedi Fiumicino, veniva presentato da lei personalmente come persona di comprovata competenza, professionalità ed esperienza nel campo delle problematiche in età evolutiva, familiare ed educativa, ci sentiamo in dovere di esprimere il nostro disappunto a tale decisione a nostro parere assurda e dittatoriale.

Il nostro dovere di esprimere vicinanza al prof. Tasciotti nasce dal fatto che lo stesso durante il periodo sopra descritto, è stato l’unica persona inizialmente che ci ha accolto, ascoltato, supportato, capiti, indirizzati e soprattutto ha chiesto come stavano i nostri bambini, mettendosi a disposizione per qualsiasi sostegno psicologico. Da lì ha fatto in modo che la situazione prendesse la strada e la forma giusta.

Ecco chi è il prof. Tasciotti: un uomo che sta dalla parte dei bambini, un uomo che fa rispettare i diritti dei bambini, un uomo che ascolta i bambini, un uomo che sta in mezzo ai bambini, un uomo autonomo nel pensiero e nelle azioni nelle cause della tutela dei nostri bambini, colui che si fa promotore di sensibilizzare le maestre e si occupa della loro formazione psicologica.

Se essere così, per Lei Sig. Sindaco è un problema, sappia che noi genitori siamo dalla parte di Tasciotti Roberto “il Preside di Tutti”.

Il gruppo di Genitori