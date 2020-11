Totti guarito: “Il Covid non è una passeggiata, ma si può battere. Rispettiamo le regole”

Roma – Con sollievo Francesco Totti comunica che il buio è passato. Ha avuto il Covid-19 l’ex capitano della Roma e simbolo di Roma. Poco fa ha spiegato il percorso del suo calvario e la guarigione. Lo ha fatto tramite i suoi canali social.

Una diagnosi che lo ha spaventato. Polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2. Era stato trovato positivo al tampone, alcune settimane fa (leggi qui). Si era stretto intorno a lui, tutto il mondo del calcio e quello giallorosso. Tanti i messaggi di vicinanza espressi dai tifosi della Roma, e non solo. Tutti per Francesco, ancora una volta. Ha superato il tunnel uno dei campioni di calcio più importanti della storia.

Ha avuto la febbre alta, ha costantemente misurato il livello di ossigeno. Ha passato chiuso in casa, 15 lunghi giorni. E’ stato preso in tempo il suo caso e ringrazia il Prof. Zangrillo e la Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Invita tutti a prendere precauzioni e a seguire le regole.