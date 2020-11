Trasporto Pubblico, Severini: “Scuola media Aranova e ‘Le Muracciole’ isolate. Presentata mozione per nuovo percorso Tpl”

Fiumicino – “Il mancato passaggio del Tpl alla scuola media di Aranova in Via Galtelli, polisportiva ed al complesso abitativo ‘Le Muracciole’ crea molti disagi alla popolazione e va risolto”. Lo dichiara in una nota stampa Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Da sempre infatti, – spiega il Capogruppo – i ragazzi che frequentano la scuola media di Aranova o che frequentano la polisportiva situata in quella via, devono fare i conti con una grave criticità, dovuta all’impossibilità di usufruire del servizio di trasporto pubblico.

Purtroppo, non tutte le famiglie possono permettersi di accompagnare personalmente i propri figli a scuola o hanno la possibilità di pagare il servizio di trasporto scolastico. Inoltre, l’istituto è irraggiungibile a piedi, perché distaccato dal centro di Aranova e per arrivarci bisogna attraversare l’Aurelia. Senza dimenticare che gli abitanti delle ‘Muracciole’ e di Via Carlo Anfosso sono completamente isolati e non hanno servizi, poiché i negozi, la banca, la posta ed i supermercati sono tutti nel centro.

A tal proposito, ho protocollato personalmente una mozione in cui chiedo l’imminente risoluzione di questa problematica. Le alternative ci sono: basterebbe che la linea 15 Tpl, quando esce da Aranova per andare verso Torrimpietra, faccia una piccola deviazione entrando in Via Galtelli e passando per ‘Le Muracciole’, per poi dirigersi sull’Aurelia, oppure il Comune dovrebbe attivarsi per creare una nuova linea Tpl con un nuovo percorso”.

“Il problema è molto sentito, – conclude Severini – ora la parola passa all’aula consiliare per l’approvazione che, spero, sia unanime. Un intero comparto non può restare isolato”.

