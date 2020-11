Anzio e Città Metropolitana insieme per recuperare il Paradiso sul Mare

Anzio – “Insieme alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha stanziato sei milioni di euro di fondi pubblici per interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, nelle scuole superiori di Anzio, che si aggiungono alle risorse inserite nel nostro Bilancio 2021, per gli Istituti Comprensivi del territorio, lavoreremo per garantire, a tutta la popolazione scolastica, edifici sicuri ed al passo con i tempi.

Un sentito ringraziamento al Vicesindaco della Città Metropolitana, Maria Teresa Zotta, con la quale abbiamo anche avviato un positiva collaborazione, finalizzata al recupero dell’edificio Paradiso sul Mare, che sarà finanziato, con otto milioni di euro, dal Ministero delle Infrastrutture”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ha personalmente contattato il Vicesindaco della Città Metropolitana, Maria Teresa Zotta, per ringraziarla dell’impegno profuso nel settore dell’edilizia scolastica e per fare il punto della situazione rispetto ai prossimi interventi sul territorio, a cominciare da un “tavolo istituzionale” per l’ambizioso progetto di recupero integrale dello storico edificio liberty anziate.