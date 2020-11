Ardea, scontro tra due macchine su via Laurentina: traffico in tilt

Ardea – Paura su via Laurentina, ad Ardea, dove nel primo pomeriggio di oggi 21 novembre c’è stato un terribile scontro tra due automobili.

Una delle due macchine è andata fuori strada finendo nella cunetta, mentre l’altra è andata completamente distrutta nella parte anteriore, a causa del violento impatto.

La via Laurentina è bloccata e il traffico è in tilt proprio di fronte al Museo Manzù, dove è avvenuto l’incidente. Sul luogo è intervenuta la Polizia Locale di Ardea, ancora sul posto per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento…

