Arriva il calendario del Campidoglio e dell’As Roma contro la violenza sulle donne

Roma – Roma Capitale e Fondazione Roma Cares firmano un accordo per progetti contro la violenza sulle donne e lanciano il calendario “Amami e basta”: il ricavato sarà destinato all’attivazione di percorsi di formazione dedicati a donne vittime di violenza seguite dalle strutture capitoline. A supporto dell’iniziativa, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri consentirà la promozione del numero di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522.

Il calendario si potrà acquistare dal 28 novembre negli As Roma Store e dal 1 dicembre su Asromastore.com e nelle edicole della Capitale. Il calendario prodotto dalla Fondazione dell’As Roma vedrà protagoniste le mogli o compagne dei giocatori giallorossi.

L’obiettivo è sensibilizzare sulla tematica della violenza di genere e contribuire, in collaborazione con l’Amministrazione Capitolina, all’attivazione di percorsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro delle donne attualmente accolte presso le strutture di madri con bambino, le case famiglia in convenzione, le case rifugio e di semiautonomia o in carico ai centri antiviolenza e ai servizi sociali di Roma Capitale. I percorsi formativi avranno il duplice obiettivo di valorizzare le potenzialità personali e di portare avanti una formazione professionale in linea con le scelte lavorative maturate, anche con il contributo di Manpower e della sua Fondazione Human Age Institute. La campagna mira anche a non far sentire sole le donne che subiscono violenza e a sostenerle nel trovare il coraggio di denunciare gli abusi subiti.

Ogni pagina del calendario contiene un Qr code che rimanda direttamente alla pagina “Roma per le donne” del portale di Roma Capitale, dedicata all’elenco di tutte le strutture antiviolenza del territorio cittadino.

Le iniziative in rete proseguiranno, anche con la collaborazione tra l’Amministrazione Capitolina e il nuovo Roma Department del Club. “L’impegno contro la violenza sulle donne – spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi – deve essere concreto. Come Amministrazione abbiamo messo in piedi nuovi servizi, nuovi centri antiviolenza, nuove forme di ospitalità per donne che hanno bisogno di protezione e sostegno. In questo senso l’iniziativa ‘Amami e basta’ che lanciamo in collaborazione con Fondazione Roma Cares riveste un grande valore, perché unisce l’opera fondamentale di sensibilizzazione all’obiettivo di creare nuove opportunità di riscatto per le donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza con il supporto dei nostri servizi”.

“Sono profondamente grata – ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti – per l’impegno pubblico che con questa iniziativa As Roma e la Fondazione Roma Cares hanno voluto assumere nel contrasto alla violenza contro le donne. È un segno grande quello che presentiamo oggi e ho tenuto ad accompagnarlo con la mia presenza: una comunità sportiva che rifiuta la violenza e tende la propria mano alle donne che ne sono vittime per dire che non sono sole, e che dalla violenza si può uscire. È un esempio che conferma lo sport come il luogo della cittadinanza e dell’educazione e fa onore ad una società di calcio molto amata. Spero possa essere d’ispirazione per tanti che vorranno impegnarsi al fianco delle donne”, ha concluso la Ministra.

“L’impegno contro la violenza sulle donne deve coinvolgere tutti noi. Siamo particolarmente felici di poter contare su testimonial d’eccezione come le mogli e le compagne dei calciatori, che sono state entusiaste di aderire alla nostra campagna. Questo dimostra una volta ancora che l’AS Roma non è solo un club di calcio, ma una grande famiglia pronta a scendere in campo per iniziative di forte rilevanza sociale”, commenta il Ceo dell’As Roma Guido Fienga.

“Dalla messa in rete di risorse, idee e servizi possono nascere nuove importanti opportunità per i cittadini”. aggiunge l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

“L’iniziativa ‘Amami e basta’ rientra appieno nelle iniziative virtuose di condivisione e impegno comune, che come Amministrazione incentiviamo e sosteniamo da sempre. Insieme alla Fondazione Roma Cares abbiamo dato vita già ad altre importanti iniziative, tra cui in quest’anno delicato il centro estivo gratuito dedicato a bambini le cui famiglie si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale. Sono azioni concrete, che fanno la differenza per tanti. Ringrazio il Dipartimento Pari Opportunità, la Fondazione dell’AS Roma e tutti coloro che hanno contribuito al lancio di questa nuova iniziativa, insieme ai tanti cittadini che con un piccolo gesto sapranno di aver messo un tassello in più nel percorso di fuoriuscita dai maltrattamenti delle donne seguite dai nostri servizi antiviolenza”, conclude Mammì.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo