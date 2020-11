Casi di Covid all’Istituto Comprensivo Ardea II: scuola chiusa fino al 24 novembre

Ardea – La Asl Roma 6 ha comunicato la presenza di casi di Covid nell’Istituto Comprensivo Ardea II di via Tanaro a Tor San Lorenzo.

“In attesa di comunicazioni su come procedere, l’Istituto tutto resterà chiuso in via precauzionale i giorni 23 e 24 novembre 2020” si legge nella circolare del Dirigente Scolastico Laudani Gaetano Carmelo.

