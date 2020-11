Fiumicino, operai al lavoro nelle scuole del territorio anche nel weekend

Fiumicino – “Lavori in corso anche nel fine settimana nelle nostre scuole. Stiamo intervenendo nel cortile della scuola Porto Romano in adiacenza della casa del custode, dove si stanno realizzando le indagini geognostiche. Queste sono determinanti per completare il progetto esecutivo che, dopo la sua approvazione in giunta e dopo aver ottenuto il relativo mutuo, sarà oggetto di gara di affidamento dei lavori per la realizzazione di altre aule di scuola media”.

Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, che aggiunge: “Le aule sono essenziali dato che la l’istituto è ubicato nella località più abitata di tutto il nostro comune. Sono stati ultimati oggi anche i lavori di realizzazione dell’impianto di riscaldamento anche nei locali della chiesa Stella Maris che, a causa del covid-19, ha messo delle aule a disposizione dei nostri studenti. Stanno proseguendo anche i lavori sul lastrico solare della scuola Cristoforo Colombo e i lavori di ristrutturazione e insonorizzazione della palestra della scuola di via Galtetelli ad Aranova, oltre ai molteplici lavori di ricostruzione e ammodernamento delle aree d’ombra e di svago più datate in sette plessi scolastici”.

