Latina, al via i percorsi di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

Latina – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Comune di Latina e l’associazione Centro Donna Lilith APS hanno organizzato un incontro online dal titolo “Il Lavoro per essere libere – Percorsi di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza”.

L’evento si terrà martedì 24 novembre alle ore 16.00 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Ente.

Sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto e i risultati ottenuti nell’ambito del progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità “I.L.M.A. – Io Lavoro per la Mia Autonomia”, promosso dal Comune di Latina in partenariato con l’associazione Centro Donna Lilith e avviato poco meno di due anni fa.

Le donne che subiscono una qualsiasi forma di violenza spesso hanno maggiori difficoltà nel ricostruire il loro nuovo percorso di vita che normalmente passa attraverso la costruzione di nuove relazioni, indipendenza economica e autonomia personale e di pensiero. Questo comporta un lungo percorso di riconoscimento di sé, del saper fare e di consapevolezze che si acquisiscono prevalentemente durante un’attività lavorativa.

Tutti gli attori e le attrici istituzionali, imprenditoriali e del terzo settore che hanno partecipato al progetto si sono confrontati e formati sulla tematica della violenza domestica e di genere e sui danni prodotti dalla stessa, in modo da poter attuare delle pratiche metodologiche sinergiche volte all’emersione del fenomeno e ad una più inclusiva accoglienza delle tirocinanti presso le aziende ospitanti.

Nell’incontro di martedì prossimo sarà raccontata l’esperienza dei percorsi volti all’inclusione o re-inclusione socio lavorativa delle donne vittime di violenza di genere e domestica attivati sul territorio di Latina, e il ruolo centrale che hanno avuto gli stessi nella buona riuscita dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.