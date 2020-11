Nell’Oasi Wwf delle Vasche di Maccarese tornano i fenicotteri rosa

Fiumicino – È sempre un momento unico per gli appassionati della natura e dell’avifauna. Nell’Oasi Wwf delle Vasche di Maccarese, negli ultimi giorni, hanno fatto di nuovo la comparsa i fenicotteri rosa. I responsabili dell’Oasi ne stanno ammirando dagli otto ai dieci esemplari. Un transito in attesa di volare poi verso il Nord Africa per poter svernare.

“La loro presenza è ormai censita da tanti anni ma la circostanza positiva è che il loro numero via via cresce – commenta Andrea Rinelli, Responsabile Oasi Wwf Litorale romano, che coordina anche altri due vicini gioielli naturalistici, le Oasi di Macchiagrande a Fregene e del Bosco foce dell’Arrone – D’altra parte il fenicottero rosa è in un momento di espansione. Da noi, alle Vasche di Maccarese, dove sono censite ogni anno oltre 180 specie tra svernanti e stanziali, si possono ammirare dagli 8 ai 10 esemplari: in questo momento sono all’interno della vasca centrale, quella mantenuta con l’acqua più bassa, per agevolare, smuovendo il fondale, la ricerca di cibo”.

Sempre sul litorale romano, anche nell’Oasi Lipu Chm di Ostia, da tempo, c’è l’ “affezionata” presenza di fenicotteri rosa: “La loro è ormai una presenza consueta, anche di esemplari giovani, per periodi più o meno lunghi. Sono un paio di fenicotteri in particolare a sostare e che poi si spostano. Un fenomeno bellissimo“, spiega Alessandro Polinori, Vicepresidente Lipu/BirdLife Italia e Responsabile dell’Oasi di Ostia, che, con l’arrivo del freddo, proprio ieri ha lanciato un appello ai cittadini del litorale romano di mettere cibo a disposizione degli uccelli selvatici sui propri balconi o giardini. (fonte Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino