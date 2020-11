Piano di Protezione Civile regionale, Forte (Pd): “Un centro polifunzionale per Latina”

Latina – L’agenzia regionale di Protezione Civile ha licenziato il piano triennale in materia di previsione e prevenzione in materia di protezione civile. Un testo pensato per rispondere al meglio alle esigenze del territorio regionale che verrà prossimamente discusso in aula.

“Si tratta di un lavoro imponente – dichiara Enrico Forte, vice presidente della XII commissione consiliare Protezione Civile – che vede, tra le novità più importanti, l‘istituzione di centri polifunzionali di prossimità, punti strategici nella pianificazione dei soccorsi qualora si verificassero particolari situazioni emergenziali.

Nel piano triennale che la commissione di cui sono vicepresidente ha contribuito a realizzare – spiega Forte -, è stato individuato un Centro di prossimità anche per la Provincia di Latina la cui ottimale localizzazione è attualmente oggetto di valutazione.

La commissione si è altresì impegnata per far istituire un capitolo di spesa ad hoc per consentire al meglio l’operatività del piano”, conclude il Vice Presidente.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina