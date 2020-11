Raccolta di sangue a Civitavecchia, il 23 novembre l’evento “Una Goccia per la Vita”

Civitavecchia – “Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 7 settembre, all’unanimità, l’istituzione della giornata Una Goccia per la Vita. Si tratta di una iniziativa che nasce sulla scia di quella analoga, organizzata lo scorso anno da Croce Rossa, con lo scopo di incentivare la donazione del sangue”. È quanto dichiara il consigliere comunale Elisa Pepe.

“Purtroppo a causa delle norme da contingentamento non sarà possibile attrezzare un’area completamente aperta al pubblico di passaggio, né prevedere sportelli dove sia possibile confrontarsi con personale medico competente per ricevere informazioni. Ma l’Amministrazione è consapevole di quanto anche una singola raccolta di sangue in più, proprio per il particolare momento che stiamo vivendo, possa fare la differenza. Per questo, d’accordo con la sezione Villotti dell’Avis e con il comitato locale di Croce Rossa, abbiamo comunque messo in piedi l’evento per il prossimo 23 novembre. Sono certa che Civitavecchia farà la sua parte”, conclude il consigliere Pepe.

Le modalità della manifestazione, che avverrà nel pieno rispetto delle norme da contenimento del Covid-19, verranno rese note nei prossimi giorni. Intanto è possibile raccogliere informazioni oppure prenotare la propria donazione ai numeri 0766.21280, 389.3427776 o 0766.23163.