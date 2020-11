Fiumicino – “Questa mattina, 20 novembre 2020, un’inviata di Rai Radio 1 si è recata presto la nostra sede operativa in Piazzale Mediterraneo, per effettuare un servizio che andrà in onda sabato 28 novembre dalle ore 8:30 alle 9:30″. A dichiararlo in un comunicato, è la Misericordia Fiumicino.

“Lo scopo della vista – spiga la Misericordia – era quello di entrare nel vivo delle attività messe in atto da Misericordia Fiumicino, per fornire un resoconto a 360° di tutto quello che facciamo. L’inviata ha, infatti, potuto vedere con i propri occhi il sostegno che forniamo alle famiglie più bisognose del nostro territorio tramite la donazione dei pacchi alimentari e tutto il grande lavoro che c’è dietro.

Ha poi potuto visitare sia il drive-in in allestimento, un altro punto strategico dove dalla prossima settimana partiranno i tamponi che saranno effettuati con la collaborazione dei medici di base del territorio, che il nostro laboratorio mobile di Confederazione nazionale Misericodie d’Italia. Il laboratorio mobile, in particolare, si è rivelata una grande innovazione che ci permette di raggiungere anche nelle zone più a nord di Fiumicino, o le più isolate, per effettuare i tamponi”.

“La passione e l’impegno che mettiamo ogni giorno – conclude la Misericordia Fiumicino – al servizio del nostro territorio sono stati raccontati dalla responsabile della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani e dai ragazzi volontari che, durante in lockdown di marzo, si sono precipitati a Milano per dare sostegno al 118″.

