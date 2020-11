A Fiumicino nasce il canale diretto coi cittadini per tutelare i diritti degli animali

Fiumicino – “Tanti anni passati nel tutelare i diritti delle fasce più deboli della società mi hanno insegnato che per raggiungere degli obiettivi è necessario condividere progetti e soluzioni con le associazioni del settore.

Per questo motivo, in merito all’importante incarico affidatomi dal sindaco Esterino Montino, in particolare per la delega ai Diritti degli animali, la mia prima azione è stata quella di creare subito un contatto diretto, tramite una email dedicata, con la comunità: assessorato.dirittideglianimali@comune.fiumicino.rm.it“. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali e ai Diritti degli animali Alessandra Colonna.

“Nei prossimi giorni – aggiunge – contatteremo i volontari che gestiscono le colonie feline e organizzeremo degli incontri con i comitati e le associazioni animaliste presenti nel nostro territorio. Sono sicura che tutti insieme riusciremo a raggiungere importanti risultati per proteggere e far vivere meglio i nostri amici a quattro zampe”.

