Bastianini campione del mondo di Moto Gp2: “Felicissimo”

Enea Bastianini è campione del mondo della classe Moto2.

Ha tagliato il traguardo del Gran Premio del Portogallo al quinto posto. Una gara intensa e corsa con determinazione, con la voglia nel cuore di conquistare lo storico titolo iridato per l’Italia. Alla fine è stata vinta dall’australiano Remy Gardner, davanti a Luca Marini. Ma è stato Enea a conquistare l’attenzione del circolo iridato e ha festeggiato lui stesso sul podio, cantando l’inno con profonda commozione. “Sono felicissimo”. Ha detto Enea ai microfoni di SkySport, a margine della gara. Ha ricevuto i complimenti del 15 volte iridato Giacomo Agostini: “Straordinario, ha fatto una gara di elevata attenzione”.

Una festa non conclusa per l’Italia. Si festeggia anche il secondo posto in MotoGp2 di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, è vice campione a -9 punti da Bastianini, a pari merito con Lowes.

(Il Faro online)