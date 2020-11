“Believe in Christmas”, il 12 dicembre il concerto di Natale di Bocelli in live streaming

Roma – Il prossimo 12 dicembre Andrea Bocelli sarà protagonista di “Believe in Christmas”, uno spettacolare concerto dal vivo che prevede la direzione creativa di Franco Dragone, eccellenza assoluta degli eventi live, che ha firmato, fra l’altro, le regie di diversi memorabili spettacoli del Cirque du Soleil. In diretta streaming dal Teatro Regio di Parma, e attraverso gli occhi di Virginia, figlia del tenore che guiderà il pubblico nell’evento, Andrea Bocelli tornerà così sul palco nel periodo natalizio con un live speciale senza precedenti, legato al suo ultimo album “Believe” (Sugar).

Lo spettacolo sarà girato con una visione a 360 gradi e un numero incredibile di telecamere che prevede una forma di fruizione totalmente immersiva che permetterà allo spettatore di essere davvero al centro della scena, proprio al fianco del tenore e dei musicisti.

Andrea Bocelli sarà accompagnato da una grande Orchestra e tanti ospiti. Le coreografie saranno create da Tiziana Pagliarulo (che cura anche la co-regia con Dragone), mentre le ambientazioni sceniche saranno ideate con la collaborazione di Filippo Baracchi. La Direzione di Creazione sarà affidata a Filippo Ferraresi.

“Believe in Christmas” è prodotto da Driift, azienda pionieristica con sede nel Regno Unito (che ha seguito acclamati eventi per Nick Cave, Niall Horan, Dermot Kennedy, Biffy Clyro), con la collaborazione di Maverick Management e Almud. I biglietti sono già disponibili on line (al link https://bit.ly/3pPjf0y). Il concerto sarà irripetibile e non sarà più visibile dopo la diretta live streaming, che in Italia inizierà alle 21 e che sarà visibile in tutto il mondo in diversi orari (in sostanza nel prime time di ogni continente).

“Believe”, il nuovo album di Andrea Bocelli, co-prodotto da Steven Mercurio (Sting, Placido Domingo) e Haydn Bendall (Paul McCartney, Kate Bush, Elton John, Freddie Mercury, Tina Turner) è una raccolta di canzoni intimiste e contemplative che hanno ispirato e sostenuto il tenore nel corso degli anni, melodie che hanno contrassegnato la sua infanzia e la sua adolescenza in Toscana. L’album contiene anche un brano inedito di Ennio Morricone, un’Ave Maria nuova e originale composta dallo stesso Bocelli, e duetti straordinari con Alison Krauss (27 Grammy Awards) e Cecilia Bartoli (Grammy Award e 10 milioni di dischi venduti). (fonte Adnkronos, foto Facebook @andreabocelli)