Civitavecchia, Pepe: “Una Goccia per la Vita a Palazzo del Pincio”

Civitavecchia – “Domani, lunedì 23 novembre, il Comune di Civitavecchia sarà per la prima volta il promotore di una giornata per la raccolta sangue, dato più unico che raro per una pubblica amministrazione. Ciò sarà possibile grazie al coinvolgimento delle uniche due associazioni che, sul territorio, potevano essere partner dell’Amministrazione in una operazione tanto complessa quanto meritoria”. Questo quanto dichiara la consigliere comunale Elisa Pepe, alla vigilia della manifestazione “Una goccia per la vita” in programma domani a Civitavecchia..

“In virtù di questo, avremo un punto raccolta non solo al Centro trasfusionale presso l’ospedale San Paolo, quello gestito da Avis, ma anche a Palazzo del Pincio, grazie all’autoemoteca di Croce Rossa. Per me, che ho voluto promuovere questa iniziativa e dopo aver ricevuto il consenso di tutti i gruppi consiliari, costituisce un onore essere stata la “mano” del Consiglio comunale per trasformare questo intento in una realtà.

Ora però abbiamo l’ultimo sforzo davanti, quello di assicurare (in un momento tanto difficile per la sanità a livello nazionale) un apporto di donazioni all’altezza di ciò che può offrire Civitavecchia”.