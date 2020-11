Holiday Collection by Mac Cosmetics per il Natale 2020

La Holiday Collection che Mac Cosmetics (leggi qui) ha creato per il Natale 2020, è un’esplosione di glitter e riflessi cangianti che andranno ad illuminare gli occhi, le labbra ed il viso. Scopriamola insieme (leggi qui).

Gli illuminanti viso

Gli Extra Dimension Skinfinish (39 euro) sono degli illuminanti cream to powder contenenti dei riflessi prismatici che donano alla pelle radiosità e definizione, e sono presenti nelle tonalità Flare for the Dramatic che è un oro caldo a base bronzo, e Let it go che è un bianco ghiaccio.

Le Flashing Ice Extra Dimensione Skinfinish Trio (39,50 euro) sono delle palette contenenti uno specchio e 3 illuminanti in cialda, disponibili nella variante chiara e medio scura.

I prodotti per il trucco occhi

Gli Extra Dimension Foil Eyeshadow (25 euro) sono degli ombretti a lunga tenuta, luminosi, dal finish perlescente-metallico e declinati in 5 tonalità dal nude al grigio scuro.

La Rocket to Fame Eyeshadow X 12 Palette (39,50 euro) è una palette composta da uno specchio e 12 ombretti dalle tonalità nude, blu, verde, rosa e viola, declinati in diversi finish tra cui opaco, frost e lustre.

La Grand Spectacle Eyeshadow X 25 Palette (69 euro) è una palette composta da uno specchio e 25 ombretti dalle tonalità nude, blu, rosa, pesca e viola, presenti nelle texture opaca e dazzle.

Le Powerpoint Eyepencil (21 euro) sono delle matite occhi waterproof, a lunga tenuta e dalla doppia mina, presenti nelle tonalità argento, blu e marrone.

I prodotti per le labbra

I Lipstick Frosted (21 euro) sono dei rossetti stick dal finish Lustre che rimane traslucido, Frost che è perlescente, Matte che è opaco ed Amplified che garantisce una lunga tenuta. Sono presenti 5 tonalità tra cui l’argento, il fucsia ed il rosso scuro.

I Lipglass Frosted (17 euro) sono dei lipgloss disponibili in 5 tonalità festive brillanti e dalla coprenza modulabile.

Il Surefire Hit Mini Lipstick X 12 Vault (99 euro) è un kit composto da 12 mini lipstick che ripropongono i rossetti iconici del brand, tra cui troviamo Ruby Woo che è un rosso acceso opaco a base blu, Lady Danger che è un rosso corallo acceso opaco, Rebel che è un prugna-rosso acceso dal finish Satin e Mehr che è un rosa malva opaco.

I kit

Lo Sparker Starter Kit Skincare (25 euro) è un kit skincare contenente il Tendertalk Lip Balm nella tonalità Candy Wrapped che è un rosa traslucido, ed una mini Strobe Cream nella tonalità Pinklite che contiene delle perlescenze rosate.

La Sparkler Starter Kit Brushes (69 euro) è un kit composto da 5 mini pennelli dal manico rosa ricoperto di fuochi d’artificio d’argento, racchiusi in una pochette rosa metallico. Nello specifico troviamo un pennello per stendere il fondotinta, uno per applicare il blush e l’illuminante, uno per sfumare l’ombretto, uno per definire la piega palpebrale ed uno per delineare lo sguardo.

Il Silk Mittens Hand Cream Trio (25 euro) è un set natalizio composto da 3 creme mani nelle profumazioni rose, lavender e coconut, dalla formula emolliente, idratante e nutriente.

