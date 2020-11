Incidente mortale sulla via del Mare, perde la vita un centauro di 39 anni

Ostia – Incidente mortale sulla via del Mare, nel X Municipio. A scontrarsi, all’altezza dell’uscita 28 del Grande Raccordo Anulare, una moto con una Opel. Nello scontro, le cui dinamiche sono ancora tutte da accertare, la moto è finita fuori strada. Il centauro alla guida, un uomo di 39 anni, è deceduto sul colpo.

Sulla moto viaggiava anche una giovane di 26 anni ricoverata d’urgenza al San Camillo di Roma. Anche il guidatore della Opel è stato trasferito al San Camillo, dove sarà sottoposto agli analisi clinici. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 (che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo), cinque pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi di rito e per capire l’esatta dinamica dei fatti, e la gestione della viabilità. Al momento il traffico è bloccato sulla via del Mare in direzione Ostia. Anche l’uscita 28 del Gran Raccordo Anulare è interdetta al traffico.

