Roma, spacca gli specchietti a 6 auto in sosta: denunciato

Roma – Nella tarda serata di ieri, un cittadino pakistano di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Il giovane stava immotivatamente spaccando gli specchietti retrovisori di alcune auto in sosta lungo via Mecenate, quando è stato scoperto, inizialmente, dal custode di uno stabile della zona, poi da un Carabiniere, in quel momento libero dal servizio, che stava passando lungo la strada.

Il militare, dopo aver dato ausilio al custode che stava tentando di fermare l’esagitato pakistano, ha contattato la Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma che ha fatto intervenire sul posto una pattuglia della Compagnia Carabinieri Roma piazza Dante.

Dopo aver trasportato il 23enne in caserma, i militari hanno fatto scattare nei suoi confronti il deferimento all’Autorità Giudiziaria.