A Ladispoli e Cerveteri arriva il progetto “Coloriamo la nostra scuola”

Il progetto “Coloriamo la nostra scuola”, ideato da Donato Ciccone, approda anche all’istituto Salvo D’Acquisto di Cerveteri grazie all’artista Tiziana Rinaldi Giacometti. L’iniziativa, infatti, è partita da Ladispoli e ha coinvolto la Corrado Melone e la Ladispoli 1.

“Volevo ringraziare la dirigente scolastica Velia Ceccarelli e tutto il suo staff che ci hanno accolti a braccia aperte – commenta Donato Ciccone -. In particolar modo la referente del progetto, l’insegnante Angela Vittoria Catoni. Un sentito ringraziamento anche all’assessore Francesca Cennerilli e al sindaco Pascucci per tutti i permessi concessi da parte del comune”.

Ora si ricercano fondi e sponsor per l’acquisto del materiale e rimborso spese per l’artista, perché il progetto è a costo zero per la scuola ed il Comune.

(Il Faro online)