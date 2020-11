Ardea, concluse le votazioni del Consiglio Comunale dei Giovani: ecco i risultati

Ardea – “Si sono concluse da poco le votazioni per il Consiglio Comunale dei Giovani. Qui potete trovare i risultati che grazie alla tecnologia sono stati disponibili subito dopo la chiusura del seggio”. A dichiararlo, in una nota stampa, è l’assessore Alessandro Possidoni.

“Anche ad Ardea abbiamo dato vita al Consiglio Comunale dei Giovani – spiega l’Assessore -. Nelle prossime settimane, una volta completate le ultime operazioni tecniche di formazione del consiglio, i ragazzi potranno iniziare a riunirsi e a discutere le loro proposte ed idee. Volevo ringraziare il Sindaco, il Presidente del Consiglio, Lucio Zito, e l’Assessore Sonia Modica per essersi impegnati in questo progetto e per aver trovato velocemente un metodo sicuro e semplice per realizzarlo”.

“Inoltre, – conclude Possidoni – rinnovo i miei complimenti anche ai nostri giovani scrutatori che, in maniera professionale ed attenta, hanno gestito le operazioni di voto in questi due giorni”.

