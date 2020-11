Ardea, in arrivo dalla Regione oltre 180mila euro per la scuola materna Sant’Antonio

Ardea – “Le chiacchere le trascina il vento, le azioni, gli atti restano! La giunta Zingaretti dimostrando di non governare in base ai colori politici dei comuni, ha recentemente deliberato una serie di provvedimenti a favore della comunità di Ardea“. È quanto si legge in una nota del Partito Democratico di Ardea.

“Come già sottolineato di recente, in un periodo drammatico per l’Italia e per Ardea, le polemiche sono del tutto inutili (leggi qui) ed il popolo prima o poi reagisce prendendo le distanze dalle beghe politiche o ricorrendo a posizioni radicali e populiste che producono solo effetti negativi”.

“Sono iniziative – ha commentato il capogruppo Pd del Consiglio comunale Alessandro Mari – che se inquadrate bene, con prospettive nella direzione degli interessi generali e ci si dedica con grande impegno e concretezza, i frutti spesso insperati arrivano comunque”.

“La Regione ha approvato uno stanziamento di euro 162.300 per la messa in sicurezza del piazzale antistante la scuola Sant’Antonio; uno stanziamento di euro 187.000 per interventi al medesimo plesso scolastico per la sistemazione del tetto e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico”.

“Si tratta di lavori attesi da tempo – ha proseguito il consigliere Mari – che la regione Lazio ha inteso recepire e finanziare, grazie al solerte lavoro ed impegno degli uffici comunali, ai quali va il nostro ringraziamento, con l’auspicio che possa trattarsi di una lunga serie di altri successi.”

“È la dimostrazione – ha ribadito il segretario Abate – che quando si lavora bene, con passione e competenza per il territorio, i risultati non tardano ad arrivare. E’ proprio questa la strada che intende percorrere il rinnovato Partito Democratico per conferire positività al nostro amato territorio rutulo”.

