Ardea – Hanno rubato in casa di un’anziana e poi si sono schiantati con la macchina durante la fuga. È successo oggi 23 novembre ad Ardea, dove la Polizia Locale è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un incidente tra due veicoli in via della Pescarella.

Tre persone sono fuggite da una delle due auto incidentate, facendo perdere le proprie tracce nella campagna circostante. Gli agenti della Polizia Locale da subito si sono messi alla ricerca dei fuggitivi. Una seconda pattuglia ha raggiunto la prima che nel frattempo, nel corso dei rilievi, ha rinvenuto la refurtiva oltre agli attrezzi da scasso utilizzati per il furto nella casa dell’anziana signora.

Sono stati restituiti all’86enne i soldi contanti, l’oro e altri oggetti di valore tra cui un anello con le iniziali del marito defunto.

“Ringrazio i miei agenti che nell’immediatezza dei fatti sono intervenuti – dichiara il Comandante Sergio Ierace – assicurando fonti di prova ritenute utili alle indagini rivolte alla ricerca degli autori del reato, nonché gran parte della refurtiva che hanno restituito alla povera anziana da me ricevuta questa mattina, che ha subito non solo lo scasso del portone della sua abitazione, ma anche il danneggiamento del cancello e di altre cose all’interno dell’appartamento. Le indagini andranno in tutte le direzioni.”

L’auto lasciata abbandonata sul luogo del sinistro è risultata oggetto di demolizione e le targhe apposte oggetto di furto. All’interno del veicolo infatti sono state trovate le targhe di svariati veicoli sulle quali le Forze dell’Ordine stanno eseguendo le indagini.

