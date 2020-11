Bonus ristoranti, la Lega di Civitavecchia a supporto dei cittadini che vogliono richiederlo

Civitavecchia – “C’è tempo fino al 28 novembre per la presentazione della domanda per il ‘bonus ristoranti’, inserita nel Decreto agosto e diventata operativa solo nei giorni scorsi”. Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali del gruppo Lega Raffaele Cacciapuoti, Alessandro D’Amico, Antonio Giammusso, Pasquale Marino ed Elisa Pepe.

“Consideriamo particolarmente importante – spiegano – che gli operatori locali della ristorazione richiedano l’erogazione di una misura che potrebbe almeno parzialmente risarcire gli esercenti del danno subito alle proprie attività, trattandosi di un raro esempio di intervento a fondo perduto. Inoltre, visto che il contributo da 1.000 a 10.000 euro è finalizzato all’acquisto di prodotti agroalimentari 100% ‘made in Italy’, ciò rappresenta anche una misura in favore della filiera nazionale”.

“Occorre comunque presentare alcune documentazioni ed avere requisiti accertati, perciò presso la sede della Lega in via Unione 16 saremo a disposizione per ogni chiarimento. La sede è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30″, concludono.

