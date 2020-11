Definito l’organico del nuovo Commissariato: a Ladispoli arrivano 58 poliziotti

Ladispoli – “Uno dei progetti più importanti che la nostra comunità abbia mai visto comincia a prendere forma”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando annunciato che è stato definito l’organico del nuovo Commissariato di pubblica sicurezza a Ladispoli e che la struttura dovrebbe essere operativa entro i primi mesi del 2021.

“Con un decreto dello scorso 25 settembre a firma del Capo della Polizia Franco Gabrielli – ha proseguito Grando – è stato definito l’organico del nuovo Commissariato distaccato di Pubblica sicurezza di Ladispoli, che sarà composto da 58 unità così ripartite:

-6 unità del ruolo degli ispettori del personale che espleta funzioni di polizia;

-12 unità del ruolo di sovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia;

-40 unità del ruolo di agenti e assistenti del personale che espleta funzioni di polizia.

Il presidio della Polizia di Stato sarà così organizzato:

-unità affari generali, gestione del personale e servizi;

-unità ordine e sicurezza pubblica, attività di informazione e prevenzione e controllo del territorio; -unità polizia anticrimine e polizia giudiziaria;

-unità polizia amministrativa e immigrazione”.

“Siamo ora in attesa che la Prefettura – ha concluso Grando – prenda in carico l’immobile di via Vilnius, messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale. Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso ha rallentato i tempi di apertura ma siamo fiduciosi sul fatto che tra pochissimi mesi il nuovo Commissariato potrà essere operativo. Da parte nostra continuiamo a lavorare per una Ladispoli sempre più sicura e vivibile!“.

