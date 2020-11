Il Papa telefona a Michel: Covid-19 e lotta all’odio religioso i temi del colloquio

Città del Vaticano - Papa Francesco ha avuto stamattina un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo fa sapere lo stesso Michel tramite un post sui social. "Durante la mia telefonata con il Papa questa mattina - scrive su Twitter - abbiamo discusso di come affrontare il Covid-19 da una prospettiva multilaterale, affrontando i bisogni dei più vulnerabili". Nel colloquio telefonico, abbiamo "inoltre esaminato - aggiunge - la continua lotta contro l’odio religioso e la radicalizzazione, promuovendo il dialogo interreligioso e interculturale".

During my call with @Pontifex this morning we discussed how to tackle #COVID19 from a multilateral perspective - addressing needs of the most vulnerable.

Also examined continued fight against religious hatred and radicalisation, promoting interfaith and inter-cultural dialogue.

