Latina, rapina una 87enne all’uscita della Caritas rompendole il femore: arrestato

Latina – Aveva suscitato sdegno e scalpore l’aggressione a scopo di rapina perpetrata ieri pomeriggio ai danni di una donna quasi novantenne, finita in ospedale presso l’Icot di Latina con un femore fratturato che ha richiesto una delicata operazione chirurgica.

La donna, infatti, aveva subito uno scippo in via Carlo da Sezze, dove un uomo alto e robusto non aveva esitato a scaraventarla violentemente a terra pur di impossessarsi della sua borsa. La vittima, pensionata di ottantasette anni, era appena uscita dalla mensa della Caritas dove ancora svolge attività di volontariato.

Gli uomini della Questura di Latina, imbastito il lavoro di intelligence a partire dalle prime frammentarie descrizioni e grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona della commissione della rapina, nelle prime ore della mattinata odierna, sono riusciti a individuare e quindi sottoporre a fermo di Polizia Giudiziaria il colpevole.

Nel corso delle indagini si è ricostruito anche un altro episodio del quale il pregiudicato si è reso autore nel pomeriggio di ieri. Dopo aver aggredito l’anziana signora, l’uomo ha avvicinato in piazza del Popolo un bambino che stava procedendo a bordo del proprio monopattino e, minacciandolo di botte, se lo è fatto consegnare dandosi poi alla fuga.

Rintracciato dagli uomini della Squadra Volante della Questura di Latina e sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria, sarà accompagnato presso una Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

