Natale di Speranza, Pomezia e Torvaianica si illuminano di verde

Pomezia – Si sono illuminate dallo scorso weekend le vie di Pomezia e Torvaianica in occasione del Natale alle porte. Luminarie allestite lungo le strade principali che accompagneranno la Città verso un Natale particolare, senza eventi, concerti e spettacoli, ma con piazza Indipendenza e piazza Ungheria allestite e illuminate come da tradizione dai primi di dicembre fino al 6 gennaio.

“Quest’anno abbiamo voluto allestire le luminarie in anticipo – ha spiegato la vice Sindaco Simona Morcellini – Un segno di incoraggiamento per le attività commerciali del territorio, duramente provate dalla crisi in corso, e un messaggio di speranza per l’intera cittadinanza, colpita e turbata dal 2020 che sta per concludersi. Quello di quest’anno sarà appunto un Natale di Speranza, che vedrà le piazze tingersi di verde”.

“E’ stato un anno segnato dalla pandemia, un evento straordinario che ha modificato le nostre vite e le nostre abitudini e che inevitabilmente inciderà anche sulle festività natalizie – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – La strada per tornare alla normalità è ancora lunga, ma vogliamo che questo Natale sia caratterizzato da un sentimento di speranza: speranza in un futuro prossimo più sereno e stabile, speranza di una rinascita per il Paese tutto, speranza di uscirne più forti e uniti di prima. Quest’anno Pomezia sceglie il ‘Natale di Speranza’, un augurio per la Città, sicuri che torneremo ad abbracciarci ancora e a festeggiare insieme”.