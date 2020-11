Papa Francesco incontra i giocatori della Nba impegnati nella lotta al razzismo

Città del Vaticano – Il Papa stamani ha ricevuto in udienza una delegazione della National Basketball Players Association che rappresenta tutti gli attuali giocatori di basket professionisti della National Basketball Association (Nba). Lo rende noto la sala Stampa della Santa Sede.

“La missione dell’Nbpa – si legge poi in una nota diffusa dalla Nba – è proteggere e sostenere i diritti e i talenti dei giocatori, amplificare il potere della loro volontà collettiva e amplificare le loro voci come leader che trascenderanno lo sport e la società a livello globale”.

I giocatori Nba sono stati per decenni sostenitori dei movimenti per la giustizia sociale nelle loro comunità, incluso il coinvolgimento in recenti attività negli Stati Uniti. “Dopo la morte di George Floyd, – spiega la Nba – alla fine di maggio, i giocatori si sono mobilitati per sensibilizzare sulla piaga della cattiva condotta della polizia a livello nazionale nelle comunità di colore e hanno lavorato per far luce su questioni più ampie di disuguaglianza”.

Inoltre, “giorni dopo l’orribile sparatoria di Jacob Blake a Kenosha – spiegano da Oltreoceano -, i giocatori di ‘the Bubble’ hanno deciso di interrompere i giochi. Quella decisione ha scatenato una reazione a catena in tutte le principali leghe professionistiche del paese e in tutto il mondo che hanno protestato contro le continue violenze ingiustificate della polizia perpetrate nelle comunità di colore”.

Della delegazione facevano parte, tra gli altri, cinque giocatori attualmente in forza a team della Nba: l’italiano Marco Belinelli, Sterling Brown, Kyle Korver, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Insieme a loro, i dirigenti Nbpa, Michele Roberts, Sherrie Deans e Matteo Zuretti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano