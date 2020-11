Roma, De Angelis-Picca (Lega), “Il governo sblocchi i lavori al sottopasso Cristoforo Colombo. Presentata un’interrogazione”

Ostia – “Il governo sblocchi gli scavi archeologici sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via Malafede e faccia partire i lavori per la realizzazione del sottopasso. Così, in una nota, la deputata Sara De Angelis, prima firmataria dell’interrogazione e Monica Picca capogruppo Lega del X Municipio.

“Un’opera fondamentale – proseguono – per la viabilità dell’intera area, finanziata interamente con fondi pubblici, che però è ferma da anni poiché la campagna degli scavi archeologici, autorizzata dalla Soprintendenza nel 2017, non è stata ancora ultimata. Per questo la Lega ha presentato un’interrogazione al ministro per i beni e le attività culturali per chiedere di sollecitare gli scavi per l’individuazione dei reperti archeologici e poter proseguire così i lavori relativi alla costruzione del sottopasso che molti cittadini aspettano da anni”.

“Allo stesso tempo – concludono De Angelis e Picca – chiediamo che i reperti archeologici ritrovati siano salvaguardati nell’interesse della storicità dei luoghi”.

