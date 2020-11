Alessio Foconi: campione del mondo di fioretto, in attesa delle Olimpiadi

Roma - Uno degli schermidori più forti dello sport italiano e mondiale. Alessio Foconi è un fiorettista di grande classe e talento. In pedana è veloce, sicuro ed è un patrimonio dell’Italia Team della scherma. 18 medaglie internazionali vinte in carriera (tra cui Mondiali, Europei, Universiadi), a cui si sommano gli allori, numerosi, conquistati in Coppa del Mondo.

Tappe avvincenti e vincenti. E proprio la competizione della Federscherma internazionale l’ha visto trionfare nel fioretto. Ha vinto lui la Coppa del Mondo, pert tre volte. Nel 2018, nel 2019, nel 2020 (quest'ultima vinta per meriti sportivi, dopo la chiusura causa coronavirus). Il migliore in assoluto nel fioretto. Il campione padrone delle pedane mondiali. Due anni importanti il 2017 e il 2018. Alessio ha ottenuto il titolo a squadre a Lipsia e l’oro individuale a Wuxi. Sempre lui sul primo gradino, costante e attento. Con il suo stile imbattibile e fulmineo.

Nel 2013 ha vinto l’argento a squadre alle Universiadi. A Kazan è salito sul secondo gradino in team. Ma lì è iniziata la sua ascesa straordinaria. Ai Campionati Italiani Assoluti dell’anno dopo si è preso il bronzo a squadre e nel 2015, ai primi Giochi Europei di Baku ha vinto l’oro individuale e l’argento a squadre. Si è replicato sul podio nel 2016, nella rassegna mondiale dedicata agli Atleti Militari. Doppio bronzo per l’atleta dell’Aeronautica Militare, individuale e a squadre. Nella splendida competizione di Coppa del Mondo di Torino, Foconi è salito sul primo gradino per festeggiare un importante oro individuale.

Ha conquistato poi due argenti e ancora in Coppa del Mondo. A Shangai e a Il Cairo. Un 2017 da incorniciare. Ai Campionati Europei ha messo al collo uno speciale bronzo a squadre, aprendosi la strada verso le vittorie ai Mondiali degli anni successivi.

Attende di tornare in pedana Alessio, per realizzare il sogno più grande. Tokyo rappresenta la prima Olimpiade della carriera. E’ primo attualmente nel ranking mondiale e qualificato nella specialità a squadre. Si allena in questi giorni, nei raduni organizzati dalla Federscherma e lui è sempre là, con il suo fioretto in mano per ribadire che è il migliore.

(Il Faro online)(foto@AugustoBizzi)